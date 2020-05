Com vínculo até o início de agosto com o Athletico, o atacante Walter não sofrerá pressão direta do técnico Dorival Júnior para recuperar a forma física. Após passar quase dois anos suspenso por doping, o camisa 18 assinou contrato de três meses com o Furacão para tentar retomar a carreira.



“Não vamos pressioná-lo, [dizer] quero você pra amanhã, pra depois. Não vou estipular um prazo para que ele possa buscar a melhor condição. Estando melhor fisicamente, aí sim, vai ser o momento final para que o coloquemos em uma situação de jogo. Esse é o principal objetivo”, disse Dorival, em coletiva de imprensa realizada por videoconferência.

O comandante, que detalhou o plano traçado para o recomeço do camisa 18, deixou claro que a cobrança sobre a perda de peso terá de vir do próprio jogador. “De um momento da carreira para frente, ele sempre conviveu com esse problema. Eu não vou cobrar o peso. Quero ele em condição de estar atuando, dentro das possibilidades que se sinta confortável com isso. Naturalmente, o departamento físico vai me passar a segurança que ele possa desenvolver os trabalhos com ele a partir do instante que o tenhamos em situação de treinamento”, disse.

“Ele vai ter que se entregar muito mais do que já fez ao longo de sua vida para que possa estar em condição ajudar os companheiros em campo”, enfatizou Dorival.



Walter não joga uma partida profissional desde novembro de 2018, quando defendia o CSA na Série B. Ele pegou dois anos de suspensão retroativa a julho do mesmo ano pelo uso de sibutramina – substância utilizada para perder peso.

No Athletico, o atacante fez 73 partidas entre 2015 e 2016, com 16 gols marcados. Virou ídolo e xodó da torcida, mas em grande parte do tempo também conviveu com críticas por causa do peso elevado. Agora, o pernambucano de 30 anos retomará os treinos gradativos junto com o elenco principal.

Para jogos oficiais, ele estará liberado a partir de 5 de julho, quando acaba a punição por doping.

