Enquanto ainda não confirma seu novo treinador para 2020, e anunciou apenas um reforço para o time principal, o Athletico vai definindo o seu elenco de aspirantes para o Campeonato Paranaense. Além de contar com jogadores da base e que já tiveram chances no elenco de cima, o técnico Eduardo Barros terá à disposição reforços pontuais para a disputa.

O último a chegar no CT do Caju foi o volante Pedro do Rio, de 19 anos. O jogador, que veio da Ferroviária-SP, onde foi revelado, realizou exames médicos na semana passada e assinará contrato por quatro anos.

Antes dele, o volante Léo Gomes, que disputou a Série B pelo Vitória, e os atacantes Julimar e Reinaldo, que estavam no Criciúma, também já estão treinando no CT do Caju.

No último sábado (21), o Furacão realizou um jogo-treino com o Rio Branco e venceu por 3×0. Entre os nomes que participaram do confronto, estavam o goleiro Anderson, os laterais-direitos Léo Simas e Danilo Boza, o zagueiro Walber, o volante Christian e os meias Jáderson Denner e Juan Boselli.