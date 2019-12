Enquanto o time principal do Athletico não define seu treinador para a próxima temporada, a equipe de aspirantes já iniciou a preparação para a disputa do Campeonato Paranaense de 2020. No último sábado (21), os comandados do técnico Eduardo Barros fizeram um jogo-treino com o Rio Branco, no CT do Caju, e venceram por 3×0.

O Furacão não revelou os jogadores que atuaram e nem quem marcou os gols do confronto. Mas nas imagens divulgadas pelo Leão da Estradinha, alguns nomes, como o goleiro Anderson, que encerrou o ano com o elenco de cima, o lateral-direito Léo Simas, o zagueiro Walber e os meias Denner e Juan Boselli, que estavam emprestados a outros clubes, além do lateral-direito Danilo Boza, do volante Christian e do meia Jáderson, foram vistos na atividade.

O Rio Branco, por sua vez, foi a campo com força máxima. O técnico Tcheco escalou o time de Paranaguá com Dalton; Luis Roberto, Renato, Daniel e Pedro Botelho; Arthur, Paulo Henrique, Zezinho e Felipe Nunes; Bruno Andrade e Balotelli.

