O Athletico enfrenta o Colo-Colo nessa quarta-feira (11), às 19h15, em Santiago, consciente que precisa melhorar seu retrospecto histórico fora de casa na Libertadores. Nas 28 partidas disputadas como visitante na competição, o Furacão teve 16 derrotas, quatro empates e apenas oito vitórias. Aproveitamento baixo: 33%.

Para se ter uma ideia de como o Athletico tem dificuldade em vencer longe dos seus domínios, na última edição o time não somou um ponto sequer fora da Arena da Baixada, com quatro derrotas. A última vitória aconteceu há quase três anos, no dia 17 de maio de 2017.

A parte boa dessa retrospectiva é que esse triunfo foi justamente contra um time chileno, como o adversário de quarta-feira. Na ocasião, o Furacão venceu a Universidad Católica por 3 a 2, de virada, com gols de Eduardo da Silva, Douglas Coutinho e Carlos Alberto.

“Foi um momento que marcou não só para mim, mas para muitas pessoas que estavam acompanhando aquele jogo. Independente do lugar que eu for e pode passar quantos anos forem, eu vou sempre lembrar desse gol”, admitiu recentemente Coutinho, hoje no Operário, em entrevista ao Globoesporte.com.

Entre outros jogos marcantes do Furacão fora de casa, é possível citar a vitória por 3 a 1 sobre o Nacional do Uruguai, no ano 2000. E não se pode esquecer da inesquecível vitória sobre o Santos em 2005, na campanha que culminou no vice-campeonato.

Veja abaixo todos os jogos do Furacão como visitante na Libertadores:

31/7/2019- Boca Juniors 2 x 0 Athletico

09/5/2019- Boca Juniors 2 x 1 Athletico

24/4/2019- J. Wilstermann 3 x 2 Athletico05/3/2019- Tolima 1 x 0 Athletico

10/8/2017- Santos 1 x 0 Athletico

17/5/2017- Univ. Católica 2 x 3 Athletico

12/4/2017- Flamengo 2 x 1 Athletico

15/3/2017- San Lorenzo 0 x 1 Athletico

22/2/2017- Dep. Capiatá 0 x 1 Athletico

08/2/2017- Millonarios 1 x 0 Athletico

08/4/2014- The Strongest 2 x 1 Athletico

13/3/2014- Universitario 0 x 1 Athletico

25/2/2014- Vélez Sarsfield 2 x 0 Athletico

29/01/2014- Sporting Cristal 2 x 1 Athletico

14/7/2005- São Paulo 4 x 0 Athletico

29/6/62005- Chivas 2 x 2 Athletico

15/6/2005- Santos 0 x 2 Athletico

01/5/2005 Cerro Porteño 2 x 1 Athletico

20/4/2005- Libertad 1 x 2 Athletico

10/3/2005- América de Cali 3 x 1 Athletico

15/2/2005- Ind. Medellín 2 x 2 Athletico

27/3/2002- América de Cali 5 x 0 Athletico

12/3/2002- Bolívar 5 x 5 Athletico

19/2/2002- Olmedo 2 x 1 Athletico

02/5/2000- Atlético-MG 1 x 0 Athletico

04/4/2000- Emelec 0 x 0 Athletico

09/3/2000- Nacional 1 x 3 Athletico

16/2/2000- Alianza Lima 0 x 3 Athletico