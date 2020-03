O zagueiro chileno Benjamín Kuscevic está na mira do Athletico para reforçar a equipe em 2020. O jogador, de 23 anos, pertence à Universidad Católica, do Chile, e está avaliado em 1,3 milhões de euros (cerca de R$ 7 milhões), de acordo com o site Transfermarkt. A informação foi publicada pela jornalista Nadja Mauad.

O defensor foi observado pelo técnico Dorival Júnior na véspera da partida do Furacão com o Colo-Colo, pela segunda rodada da Libertadores. Na ocasião, a Católica perdeu em casa para o América de Cali por 2×1. Ele já vinha sendo monitorado pelo departamento de futebol do clube.

Kuscevic, que tem cidadania croata, acumula uma convocação para a seleção chilena. Durante o período de formação, foi emprestado para o Real Madrid Castilla, a equipe ‘B’ do Real Madrid. Seu contrato vai até dezembro de 2020.

Recentemente, o Rubro-Negro contratou o zagueiro colombiano Felipe Aguilar, que estava no Santos. O time pagou cerca de R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos, o que o fez do jogador o reforço mais caro da história atleticana.

Além dele, o Athletico tem no elenco Thiago Heleno, Robson Bambu e Lucas Halter como opções para a zaga. Bambu, no entanto, deve sair na próxima janela de transferências.

