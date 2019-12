Técnico interino do Athletico, Eduardo Barrros analisou como positiva sua passagem como treinador do grupo principal. O comandante esteve à frente do time por oito partidas e não perdeu nenhuma vez: foram cinco vitórias e três empates.

Barros terminou sua ‘era’ com um empate com o Avaí por 0x0, no domingo (8), na Ressacada, pela última rodada do Brasileirão, e agora se prepara para assumir o time de aspirantes do Furacão.

“A avaliação dos oito jogos é positiva, a equipe conseguiu manter uma invencibilidade que já era de cinco jogos e nesses oitos jogos conseguimos sustentar e terminar o Campeonato Brasileiro, tendo no segundo turno perdido somente para a equipe campeã”, lembrou ele.

O Athletico sofreu sua última derrota para o Flamengo por 2×0, na Arena da Baixada, no dia 13 de outubro, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O treinador ainda avaliou o resultado fora de casa contra o time catarinense e destacou que a equipe iniciou o jogo com nove reservas e mesmo assim poderia ter saído com a vitória e conseguido a quarta posição na tabela.

“Tivemos até mais volume, mais finalizações, mas não fomos competentes para transformar as oportunidades em gols, que poderia nos garantir o G4 e uma das melhores campanhas da história. Mas fica uma avaliação positiva, que coroa bem a temporada histórica que o clube fez”, completou o jovem técnico.

O Furacão terminou o Brasileirão 2019 na quinta posição, com 64 pontos. Com isso, faturou cerca de R$ 21,1 milhões – o valor total seria de R$ 26,4 milhões, mas como o Athletico tem contrato com a Turner, o valor é reduzido em 20%.

Nova fase

As boas atuações do grupo principal e todo o trabalho do jovem treinador renderam a ele a confirmação de assumir o time de aspirantes do ano que vem, como revelado por Paulo André na semana passada.

Eduardo Barros já inicia os trabalhos ainda neste ano, mas admitiu que o grupo ainda não está fechado. Alguns atletas já iniciaram a preparação, mas outros só se apresentam em janeiro.

“Nos já fizemos algumas reuniões com a equipe técnica da equipe de aspirantes, mas eu ainda não tive contato direto com os jogadores. Existe um grupo treinando, alguns atletas vão se apresentar em períodos diferentes, alguns vão chegar nesta reta final e outros se apresentam a partir do dia 2 de janeiro”, contou Barros.

“Eu e o Rogério Corrêa vamos descansar uma semana. Eu preciso descansar e, no dia 16 de dezembro, voltamos com foco total no Estadual e vamos dar nosso melhor para que a equipe repita uma boa competição”, finalizou.

O time de aspirantes do Athletico é o atual bicampeão do Campeonato Paranaense.