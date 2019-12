O Athletico se despediu da torcida com vitória por 1×0 sobre o Santos, na noite desta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, pela 37ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o diretor de futebol Paulo André confirmou que Eduardo Barros comanda o time de aspirantes no Estadual.



Após a disputa do Paranaense, o atual treinador interino do principal passa a ser auxiliar-técnico fixo do clube. “O Eduardo é um profissional que trabalhou em diversas funções. Ele é extremamente qualificado. É jovem, tem um futuro brilhante. A gente conta com ele dirigindo no Estadual. Ele é efetivado para também nos ajudar”, explicou.

“Pra mim é uma honra e grande responsabilidade. Somos bicampeões. Vamos montar um elenco que tenha totais condições de buscar o título. Tenho pretensões de ser treinador e poder dirigir o Athletico me deixa muito mobilizado”, ressaltou Barros, que está invicto no comando do time no Campeonato Brasileiro.

Em sete jogos, foram cinco vitórias e dois empates, com sete gols marcado e apenas um sofrido. O Furacão é o quarto colocado na tabela, com 63 pontos.

