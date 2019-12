O Athletico se despediu da torcida com uma vitória e muita festa. O Furacão superou o Santos por 1×0, na noite desta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. O gol foi de Marco Ruben, jogador que deu adeus aos torcedores atleticanos para voltar ao Rosário Central. Além dele, Marcelo Cirino e Bruno Guimarães também fizeram a última partida deles na casa rubro-negra.

A vitória colocou o Furacão na quarta posição, com 63 pontos. Para manter-se no G4, o time de Eduardo Barros precisará torcer para uma derrota do Grêmio, que enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira (5), na Arena do Grêmio.

Agora, o Furacão termina a temporada mais vitoriosa do clube, com títulos Paranaense, Levain Cup e Copa do Brasil, contra o Avaí no domingo (8), às 16h, na Ressacada, em Florianópolis, pela 38ª rodada.

Bruno Guimarães se despediu da torcida. Foto: Albari Rosa.

Com casa cheia, o Athletico fez sua última partida em casa da temporada 2019. O Furacão, como de praxe jogando na Baixada, começou pressionando o Santos. Mas encontrou dificuldades na hora da finalização. O Santos, por sua vez, aproveitou os contra-ataques e levou perigo ao goleiro Santos em chutes de fora da área com Evandro e Soteldo. No entanto, a primeira etapa foi equilibrada e sem grandes oportunidades de gol.

Na etapa final, o Athletico foi em busca da vitória. Logo no primeiro minuto, Rony cruzou da direita e Marco Ruben cabeceou para as redes. Na comemoração, todo o elenco foi abraçar o camisa 9, que agradeceu a torcida, muito emocionado. O gol acendeu o time e a torcida atleticana, que não parou de apoio em só minuto no jogo.

E foi pelo lado de Rony que o Athletico criou as principais jogadas da etapa final. Aos 22 minutos, Luan Peres fez falta dura no camisa 7 atleticano e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso por consequência. Com um a mais, o Furacão tentou aumentar o marcador, mas encontrou uma defesa do Santos bem postada. E, mesmo com a vitória simples, o Furacão ouviu das arquibancadas gritos de “olé”, do maior público do clube no Brasileirão – 31.988 torcedores.

Ficha técnica

SÉRIE A

2º Turno – 37ª Rodada

ATHLETICO 1X0 SANTOS

Athletico

Santos; Jonathan (Madson), Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho e Lucho González (Adriano); Rony, Marcelo (Bruno Guimarães) e Marco Ruben

Técnico: Eduardo Barros

Santos

Everson; Pará, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Luan Peres; Diego Pituca, Alison (Felipe Jonatan), Evandro (Eduardo Sasha) e Soteldo; Jean Mota e Marinho

Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Arena da Baixada (Curitiba-PR)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS).

Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Michael Stanislau (RS)

Gols: Marco Ruben 1′ do 2º

Cartões amarelos: Léo Pereira, Márcio Azevedo (CAP); Luan Peres, Gustavo Henrique, Pituca, Marinho, Sampaoli (SAN);

Cartões vermelhos: Luan Peres e Marinho;

Renda: R$ 931.620,00

Público total: 31.988