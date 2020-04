A diretoria do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, agradeceu o Athletico por disponibilizar a estrutura da Arena da Baixada caso os colaboradores do hospital precisassem de alojamento durante o combate à pandemia de coronavírus.

Hospital e clube chegaram a formular uma proposta para que o projeto saísse do papel, mas uma pesquisa interna do Pequeno Príncipe acabou concluindo que, neste momento, poucos profissionais acabariam utilizando o estádio como alojamento. Assim, a ação não foi concretizada.

Apesar disso, o Furacão reafirmou, em nota oficial no site do clube, na noite da última segunda-feira (27) que “imbuído de solidariedade e ciente do compromisso com o povo paranaense, o Athletico permanece vigilante e à disposição para encontrar soluções”.

Diretor técnico do Pequeno Príncipe, Donizetti Giamberardino enviou uma nota de agradecimento ao Rubro-Negro por disponibilizar a Baixada para os profissionais do hospital.

“Vimos agradecer muitíssimo a atitude de solidariedade do Athletico em investir na instalação de alojamentos na Arena da Baixada, disponibilizando-os aos colaboradores do Hospital Pequeno Príncipe”, iniciou a nota de agradecimento.

Ainda segundo Donizetti, foi feita uma pesquisa interna no hospital sobre a necessidade dos profissionais de saúde permanecerem isolados de suas famílias durante a pandemia. No entanto, o resultado foi de que a maior parte dos funcionários são mulheres, mães e donas de casa, que não poderiam ficar afastadas de casa por muito tempo.

“Tal situação reduziu significativamente o número de profissionais que usariam os alojamentos, não justificando o esforço de investimento do Athletico”, prosseguiu a nota assinada por Giamberardino.

