O Athletico completa 96 anos de fundação nesta quinta-feira (26) e foi homenageado nas redes sociais por diversos jogadores, ex-atletas, rivais e personagens da história do clube.

Renan Lodi e Bruno Guimarães, por exemplo, postaram agradecimentos no Twitter. “Parabéns e muitas conquistas. Orgulho ter feito parte desta história”, postou Lodi, negociado com o Atlético de Madrid no ano passado.

Guimarães, que se transferiu para o Lyon no fim de janeiro, agradeceu por sua passagem pelo Furacão: “Eternamente grato”.

Dorival Júnior, atual técnico do Rubro-Negro, citou que “é um orgulho participar desta bela história”.

Veja abaixo as mensagens, entre eles do rival Paraná Clube, da Conmebol e de diversos ídolos, como os zagueiros Nem e Gustavo.

Obrigado por tudo, @AthleticoPR . Eternamente grato. Parabéns pelos 96 anos de história!❤️🖤🌪 pic.twitter.com/6ZQ8q7QXXG — Bruno Guimarães (@brunoog97) March 26, 2020

Parabéns e muitas conquistas, @AthleticoPR

Orgulho ter feito parte desta história!

❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/O1TPhiOV2y — Renan Lodi (@renan_lodi) March 26, 2020

👏🌪 Feliz aniversário, Furacão!



🎂🥳 Parabéns ao @AthleticoPR, que comemora 9⃣6⃣ anos de fundação! Campeões da @sulamericana, os rubro-negros buscam a #GloriaEterna pela primeira vez. pic.twitter.com/zos2IrLDFX — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 26, 2020

Parabéns pelos 96 anos, @AthleticoPR. — Paraná Clube (de 🏠) (@ParanaClube) March 26, 2020

Uma camisa com história, da qual temos o orgulho de fazer parte há tanto tempo. Um Furacão de feitos do presente e glórias do passado.



Parabéns @AthleticoPR, comemorem piazada (em casa)! #Furacão96anos 🌪️ pic.twitter.com/Y8ioEffKiY — Umbro Brasil (de 🏠) (@UmbroBrasil) March 26, 2020

