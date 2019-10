Um dia depois de vencer a Chapecoense por 1 a 0, em Santa Catarina, e abrir cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Brasileirão, o Flamengo teve um dia de folga concedida pelo técnico Jorge Jesus ao seu elenco nesta segunda-feira. Porém, cinco jogadores do time profissional rubro-negro foram ao CT Ninho do Urubu para dar continuidade ao processo de recuperação de suas lesões.

Um destes atletas foi o meia Arrascaeta, que compareceu ao local pela primeira vez após ter sido submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo na última sexta-feira. Antes disso, o uruguaio já começou a fazer fisioterapia no sábado visando a sua reabilitação no tempo mais breve possível.

Por causa da lesão sofrida no ligamento colateral medial e no menisco medial do seu joelho, o meio-campista deverá desfalcar o Flamengo no confronto de volta das semifinais da Libertadores, no próximo dia 23, contra o Grêmio, no Maracanã. O departamento médico do clube não estabeleceu um prazo de afastamento dos gramados, mas a estimativa inicial era de que ele não poderá atuar por ao menos 30 dias depois da operação, que foi bem-sucedida.

Outro titular do time flamenguista que trabalhou no CT nesta segunda-feira foi Filipe Luís. O lateral também se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, mas no seu caso os médicos rubro-negros optaram pelo tratamento conservador (sem cirurgia). E a tendência é a de que ele deve ficar à disposição de Jesus para encarar os gremistas no dia 23.

Os outros três atletas que foram ao Ninho do Urubu para realizar tratamento nesta segunda foram o meia Diego e os atacantes Lincoln e Berrío. O primeiro deles teve o seu tornozelo esquerdo, fraturado em jogo contra o Emelec pela Libertadores, operado no dia 25 de julho. Ele ainda não tem data para voltar, mas já começou o processo de transição para o recondicionamento físico antes de ficar novamente à disposição de Jorge Jesus.

Lincoln, por sua vez, sofreu um estiramento muscular na coxa direita durante o clássico com o Botafogo, no dia 28 de julho, e o problema voltou a incomodá-lo durante o seu período de recuperação. Este tipo de lesão já havia ocorrido com o jovem também no início deste ano, quando ele estava com a seleção brasileira sub-20. Em fase avançada de recuperação, o jogador deverá poder ser utilizado em breve por Jesus.

Por sim, Berrío iniciou tratamento de uma entorse no tornozelo direito, sofrida no último domingo contra a Chapecoense. Ele precisou deixar o jogo aos 34 minutos do primeiro tempo na Arena Condá ao não suportar as dores, mas exames posteriores não apontaram nenhuma lesão importante.

O elenco completo do Flamengo vai se reapresentar aos treinos na tarde desta terça-feira, quando uma atividade que começa às 16 horas vai abrir a preparação para o duelo diante do Atlético-MG, quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para esta partida e também para a de domingo, contra o Athletico-PR, em Curitiba, Jesus não poderá contar com Rodrigo Caio e Gabriel Jesus, convocados por Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos diante de Senegal e Nigéria, em Cingapura, que serão nos mesmos dias destes compromissos da equipe carioca na competição.