Paranaense de Marcas e Turismo começa sexta-feira em Londrina

Com a realização dos treinos livres, começa na próxima sexta-feira (23/02), o Campeonato Paranaense de Turismo Race Challenge. Serão disputadas as categorias Super Turismo, Turismo, Força Livre e Clássicos. A promoção e organização serão da Race Challenge, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). A temporada deste ano terá seis etapas, com três disputadas em Londrina e três em Cascavel. A abertura será neste fim de semana, em Londrina, e termina em Cascavel, com a etapa final programada para de 13 a 15 de dezembro.

Ricardo Santos, diretor da Race Challenge, diz que o campeonato deste ano terá um formato completamente diferente, com shows e eventos paralelos nos autódromos. As categorias em destaque são a Super Turismo (16v e 8v), Marcas e Turismo 1.6, e a Turismo 5000, todas regidas pelo regulamento da Federação Paranaense de Automobilismo. Entre as inovações, destacam-se os boxes padronizados, visando proporcionar uma experiência única aos participantes e ao público.

Programação

A programação da etapa de abertura da temporada começa sexta-feira, com os treinos livres. Das 9 às 9h25, será disputado o 1º treino da categoria Super Turismo; das 9h30 às 9h55, 1º treino da Turismo; das 10 às 10h25, 1º treino –da Força Livre e Clássicos; das 10h30 às 10h55, 2º treino da Super Turismo; das 11 às 11h25, 2º treino da Turismo; das 11h30 às 11h55, 2º treino da Força Livre e Clássicos; das 13h30 às 13h55, 3º treino da Super Turismo; das 14 às 14h25, 3º treino da Turismo; das 14h30 às 14h55, 3º treino da Força Livre e Clássicos; das 15 às 15h25, 4º treino da Super Turismo; das 15h30 às 15h55, 4º treino da Turismo; das 16 às 16h25, 4º treino da Força Livre e Clássicos.

No sábado, a programação prevê das 6 às 8 horas, Sporting – treino Maratona, com aproximadamente 200 pessoas; às 8 horas, briefing; das 8h30 às 8h40, warm up da Super Turismo; das 8h45 às 8h55, warm up da Turismo; das 9 às 9h10, warm up da Força Livre e Clássicos; das 9h30 às 9h40, treino classificatório da Super Turismo; das 9h45 às 9h55, treino classificatório da Turismo; das 10 às 10h10, treino classificatório da Força Livre e Clássicos; às 11h15, largada da 1ª prova da Super Turismo; às 12 horas, largada da 1ª prova da Turismo; às 14h20, largada da 1ª prova da Força Livre e Clássicos; às 15h15, largada da 1ª prova da Super Turismo; e às 16 horas, largada da 2ª prova da Turismo.

No domingo, das 8h15 às 8h25 acontece o warm up da Super Turismo; das

8h30 às 8h40, Warm up da Turismo; das 8h45 às 8h55, warm up da Força Livre e Clássicos; às 9h45, largada da 3ª prova da Super Turismo; às 10h45, largada da 3ª prova da Turismo; às 11h45, largada da 2ª prova da Força Livre e Clássicos; às 12h30, pódio da Força Livre e Clássicos; às 13h40, largada da 4ª prova da Super Turismo; às 14h30, largada da 4ª prova da Turismo; e às 15 horas, pódio da Super Turismo e Turismo.

Calendário do Paranaense de Marcas e Turismo/Race Challenge:

23 a 25 de fevereiro – Londrina;

03 a 05 de maio – Cascavel;

07 a 09 de junho – Londrina;

09 a 11 de agosto – Cascavel;

04 a 06 de outubro – Londrina;

13 a 15 de dezembro – Cascavel.

Foto: Cláudio Kolodziej/Divulgação.