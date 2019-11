Vindo de derrota para o Toronto Raptors em casa, o Los Angeles Lakers reagiu na noite desta terça-feira ao derrotar o Phoenix Suns por 123 a 115, fora de casa, em rodada da NBA. O astro LeBron James e Anthony Davis lideraram o time visitante, que ocupa a liderança da Conferência Oeste.

Davis foi o cestinha da equipe e do jogo, com 24 pontos. Também anotou 12 pontos, em mais um “double-double” neste início de temporada. Teve o apoio de luxo de LeBron, responsável também por registrar dois dígitos em ao menos dois fundamentos: 19 pontos e 11 assistências, além de sete rebotes.

A dupla contou com a importante ajuda de Kyle Kuzma. Ele saiu do banco de reservas para anotar 23 pontos e quatro rebotes. Dwight Howard, responsável por 12 pontos e nove rebotes, e Danny Green, com 14 pontos, também foram decisivos para o time visitante.

Pelos Suns, Devin Booker e Ricky Rubio foram os destaques dos anfitriões, com 21 pontos cada. Aron Baynes, por sua vez, contribuiu com 20. O time de Phoenix figura no sétimo lugar da Conferência Oeste, com seis vitórias e quatro derrotas. Já os Lakers lideram a tabela, com oito triunfos e apenas dois revezes.

Pela mesma rodada, o Atlanta Hawks derrotou o Denver Nuggets por 125 a 121, fora de casa. Trae Young foi o grande destaque da noite, com nada menos que 42 pontos, seu recorde na temporada, para os visitantes. Ele ainda anotou 11 assistências. Jabari Parker anotou 20 pontos e nove rebotes e Alex Len, 17 pontos. Pelos Nuggets, Will Barton marcou 21 pontos, enquanto Nikola Jokic anotou 20.

O time de Atlanta é o nono colocado da Conferência Leste, com quatro vitórias e seis derrotas. Já a equipe de Denver ocupa a quinta posição do Oeste, com sete triunfos e três revezes.

Na Filadélfia, o anfitrião Philadelphia 76ers sofreu nesta terça, mas bateu o Cleveland Cavaliers por 98 a 97. Joel Embiid liderou a equipe da casa, com 27 pontos. Josh Richardson anotou 17 e Ben Simmons, 15. Pelos Cavaliers, Jordan Clarkson e Kevin Love se destacaram, com 20 pontos cada.

A equipe da Filadélfia figura na quarta colocação, com sete vitórias e três derrotas, na Conferência Leste. Já os Cavaliers ocupam o oitavo posto da mesma tabela, com quatro triunfos em dez jogos.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Indiana Pacers 111 x 85 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 98 x 97 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 117 x 108 Detroit Pistons

Chicago Bulls 120 x 102 New York Knicks

Utah Jazz 119 x 114 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 121 x 125 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 115 x 123 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 107 x 99 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets x Memphis Grizzlies

Boston Celtics x Washington Wizards

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Toronto Raptors