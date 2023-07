Quer todas as informações sobre os seus ônibus em apenas um lugar? Use o seu Instagram para ficar informado sobre […]

Quer todas as informações sobre os seus ônibus em apenas um lugar? Use o seu Instagram para ficar informado sobre tarifas, itinerário e notícias atualizadas!

Siga @cartao.metrocard no Insta e veja a Capitana dando show nas postagens da Metrocard!

A Metrocard investe em tecnologia e benefícios aos clientes com o que há de melhor e mais moderno no setor de mobilidade urbana para trazer aos passageiros da região metropolitana de Curitiba.

Tecnologia de ponta, biometria facial, gerenciamento de frota, aplicativo com acompanhamento de horários e linhas de ônibus em tempo real, Wi-Fi em tubos e terminais, acessibilidade e um dos Centros de Controle Operacional mais modernos do país posicionam a Metrocard como referência no transporte coletivo metropolitano.