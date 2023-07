Chegou a hora de escolher a melhor performance do concurso Capidance, a dança da mascote Capitana, da Metrocard. Durante o […]

Chegou a hora de escolher a melhor performance do concurso Capidance, a dança da mascote Capitana, da Metrocard. Durante o mês de julho os leitores da Tribuna e clientes do sistema de transporte coletivo metropolitano da Grande Curitiba tiveram a chance de entrar na onda de gravar os seus vídeos. O concurso foi um sucesso, alcançando mais de 1 milhão de contas no Instagram.

Uma banca de jurados escolheu as três melhores performances entre os vídeos enviados para o concurso e agora é você, leitor da Tribuna e cliente Metrocard, quem vai escolher o vencedor. E o ganhador vai leva rum final de semana incrível e grátis do Capivari Ecoresort, com hospedagem e alimentação inclusos neste paraíso de Campina Grande do Sul.

Veja os vídeos selecionados a seguir e escolha seu preferido. O vídeo com mais likes até dia 10 de agosto será o vencedor

@denevestersi

@bruhvicentin

@anapaulabelina

Mande para todos os seus conhecidos e vote no melhor vídeo/performance. O ganhador vai curtir um final de semana de sonhos no melhor resort da Grande Curitiba. Capidance, uma promoção Tribuna do Paraná e Metrocard.