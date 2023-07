Perdeu seu cartão transporte? Não perca tempo também e bloqueie seu uso via SAC da Metrocard!

O cartão transporte é o melhor amigo dos passageiros de Curitiba e região metropolitana. Ele contém todos os créditos de passagens e sua perda é muito triste para seu dono.

Quando isso acontecer, bloqueie o seu uso imediatamente o mais breve possível e preserve o saldo de passagens. Lembre-se: qualquer pessoa que o encontrar pode utilizá-lo e o bloqueio dele é o único impedimento.

Para retirada de uma nova via do seu cartão será cobrada uma taxa de 5 passagens da Tarifa Básica Vigente (pagamento somente em dinheiro) pelos custos operacionais. Clique aqui para verificar os locais e horários de atendimento.

A Metrocard investe em tecnologia e benefícios aos clientes com o que há de melhor e mais moderno no setor de mobilidade urbana para trazer aos passageiros da região metropolitana de Curitiba.

Tecnologia de ponta, biometria facial, gerenciamento de frota, aplicativo com acompanhamento de horários e linhas de ônibus em tempo real, Wi-Fi em tubos e terminais, acessibilidade e um dos Centros de Controle Operacional mais modernos do país posicionam a Metrocard como referência no transporte coletivo metropolitano.