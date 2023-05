Metrocard, Tesão Piá e Tribuna reeditam parceria de sucesso em vídeo hilário sobre o Maio Amarelo

Estamos no Maio Amarelo, o mês de conscientização e segurança no trânsito, e o Tesão Piá, grupo de humor mais querido do Sul do Mundo, foi escalado pela Metrocard para falar sobre a melhor forma de se locomover nas grandes cidades como Curitiba e toda sua região metropolitana: o ônibus.

Embora já saibamos as vantagens que pegar o busão tem em se tratando de segurança, economia de dinheiro e também de tempo, é sempre bom relembrarmos. Melhor ainda se o lembrete vier por uma intercessão do nosso anjo da guarda.

É o caso de Dulce, que por muito pouco não se meteu em várias enrascadas no trânsito. O aviso providencial do seu anjo da guarda ajudaram-na a tomar as melhores decisões, que na verdade era uma só: ir de busão. Com texto divertido e cheio de curitibanices, o vídeo a seguir é um prato cheio para quem gosta de dar boas risadas e exercer o seu papel cidadão.

Tome assento nessa sessão e divirta-se!

Veja mais sobre a parceria Tribuna/Metrocard!