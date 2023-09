Você já reparou que às vezes você olha para o relógio e vê uma hora bem curiosa, como 12:34 ou 01:11? Você pode pensar que é só uma coincidência e não dar muita importância. Mas depois você percebe que essas horas incomuns aparecem com bastante frequência. E se nós te dissermos que não é simplesmente um acaso?

Esse fenômeno tem um nome: sincronicidade. É uma forma que nossos guias espirituais usam para nos enviar mensagens importantes sobre uma determinada fase de nossa vida. Se você tem visto horas sequenciais constantemente, está no lugar certo: aqui você vai aprender o que elas querem dizer e como aproveitar esse sinal do Universo.

De olho no céu!

