A menopausa é uma fase natural que marca o fim do ciclo reprodutivo. Nesse período de transição, o corpo sofre várias mudanças hormonais importantes, que podem causar diversos sintomas físicos e emocionais.

+ Leia mais: O que leva alguém a ter Alzheimer? Saiba quais são os primeiros sintomas

É importante reconhecer e compreender esses sintomas, para que as pessoas que menstruam possam procurar o suporte adequado, adotar estratégias de autocuidado e tomar decisões informadas sobre a sua saúde.

+ Leia também: Onda extrema de calor pode provocar intermação: entenda a doença

Neste artigo, apresentamos um guia completo sobre os sintomas mais comuns das três etapas do climatério: pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa.

Continue lendo!

De olho no céu!

De olho no céu!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!