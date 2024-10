Lista dos vereadores eleitos em Valinhos-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Valinhos neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Valinhos. A população está ansiosa para conhecer os nomes que irão compor o Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, representando os interesses da comunidade valinhense.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Valinhos. Confira abaixo os eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Andre Amaral PL 3,38% 2.145 2 Alexandre Japa PRD 3,18% 2.019 3 Mônica Morandi PSDB 3,06% 1.946 4 Israel Scupenaro PL 2,45% 1.559 5 Alécio Cau PSB 2,05% 1.301 6 Prof. Marcelo Yoshida PT 1,92% 1.221 7 Gabriel Bueno MDB 1,87% 1.190 8 Fabio Damasceno REPUBLICANOS 1,75% 1.114 9 Jairo Passos PL 1,75% 1.109 10 Thiago Samasso PSD 1,72% 1.093 11 Veiga PSD 1,68% 1.069 12 Rodrigo Fagnani Popó REPUBLICANOS 1,67% 1.062 13 Edinho Garcia PRD 1,61% 1.021 14 Roberson Salame PSD 1,59% 1.007 15 Edson Secafim Elétrica Avenida PL 1,41% 894 16 Vagner Alves REPUBLICANOS 1,35% 857 17 Henrique Conti REPUBLICANOS 1,29% 818 18 Kiko Beloni CIDADANIA 1,14% 723 19 Simone Bellini da Guarda UNIÃO 1,09% 691

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.