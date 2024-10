Lista dos vereadores eleitos em Santa Cruz do Capibaribe-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Cruz do Capibaribe neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos eleitos para a Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Santa Cruz do Capibaribe. A cidade, conhecida como a Capital da Moda de Pernambuco, elegeu 17 representantes para ocupar as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Santa Cruz do Capibaribe, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Emanuel Ramos PSD 4,66% 2.411 2 Carlinhos da Cohab REPUBLICANOS 4,60% 2.381 3 Marlos da Cohab MDB 3,95% 2.044 4 Nailson Ramos UNIÃO 3,44% 1.780 5 Augusto Maia MDB 3,37% 1.743 6 Cristóvão Bomba PSD 3,02% 1.562 7 Tallys Maia PSD 2,56% 1.323 8 Irmão Antônio REPUBLICANOS 2,48% 1.285 9 Irmão Soares PSD 2,46% 1.273 10 Dr Nanau REPUBLICANOS 2,39% 1.235 11 Deomedes Brito PSD 2,37% 1.226 12 Jéssyca Cavalcanti AVANTE 2,25% 1.166 13 Caetano Motos PL 1,82% 944 14 Gilson Julião MDB 1,75% 906 15 Galego de Mourinha MDB 1,70% 879 16 Adilson PL 1,64% 847 17 Millena de Iapoi PP 1,27% 655

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.