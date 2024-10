Lista dos vereadores eleitos em Ribamar Fiquene-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ribamar Fiquene – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ribamar Fiquene, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Ribamar Fiquene promete trazer novidades para a composição do legislativo local. Os eleitores compareceram às urnas para escolher os representantes que atuarão nos próximos quatro anos, defendendo os interesses da população e propondo melhorias para o município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Ribamar Fiquene são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Saimon Fernandes PSB 7,67% 405 2 Clenilton Gomes PSB 7,30% 385 3 Samila Cavalcante PSB 6,95% 367 4 Evandro Saraiva PDT 6,94% 366 5 Irma Soranda REPUBLICANOS 6,90% 364 6 Lino do Caboge REPUBLICANOS 6,44% 340 7 Rosiflan REPUBLICANOS 5,55% 293 8 Ricardo Mota AVANTE 5,50% 290 9 João do Gabino PSB 4,45% 235

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Assim, partidos e coligações que atingem esse quociente garantem vagas, que são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou coligação.