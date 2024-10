Lista dos vereadores eleitos em Peritiba-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Peritiba, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Peritiba. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos nove representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo local pelos próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos vereadores da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade peritibense, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. O processo de apuração é minucioso, garantindo a transparência e a confiabilidade do pleito.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Peritiba:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PERITIBA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Gabriel Nissola PP 10,90% 282 2º Juliana Klein PP 7,61% 197 3º Darlan PSDB 7,46% 193 4º Juca PL 7,34% 190 5º Euclides Christ PL 6,80% 176 6º Ivete Finger PL 6,49% 168 7º Leonir Menegat PL 6,14% 159 8º Índio PP 5,91% 153 9º Natan Maciel PL 5,22% 135

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.