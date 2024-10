Lista dos vereadores eleitos em Pará de Minas-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pará de Minas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pará de Minas, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Pará de Minas promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a renovação de alguns nomes e a reeleição de outros. A apuração dos votos está em andamento, e em breve teremos a lista oficial dos candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Pará de Minas, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Camila Mão Amiga PSDB 3,19% 1.483 2 Lucas Henrique REPUBLICANOS 2,43% 1.130 3 Délio Alves PL 2,29% 1.064 4 Niltinho do São Cristóvão SOLIDARIEDADE 2,22% 1.034 5 Marcílio PSD 2,12% 985 6 Vinicius Alves REPUBLICANOS 2,04% 948 7 Cristiano do Grao Pará REPUBLICANOS 2,03% 945 8 Geraldinho Cuica PSDB 1,94% 902 9 Toninho Gladstone PP 1,88% 874 10 Gustavo PSDB 1,72% 798 11 Léo do Depósito PL 1,70% 789 12 Eugênio Mansur CIDADANIA 1,57% 731 13 Kadu Franco PL 1,52% 705 14 Serginho do Jk PL 1,49% 692 15 Léo Xavier NOVO 1,37% 636 16 Irene Melo Franco PV 1,33% 619 17 Dinei Calha AVANTE 1,02% 473

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende do total de votos válidos recebidos, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.