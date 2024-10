Lista dos vereadores eleitos em Morro Agudo de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Morro Agudo de Goiás enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos da população estão voltados para a Câmara Municipal, onde nove cadeiras estão em disputa. A composição do novo legislativo municipal promete trazer mudanças significativas para a gestão local nos próximos quatro anos, refletindo as escolhas e expectativas dos eleitores de Morro Agudo de Goiás.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram as vagas na Câmara Municipal de Morro Agudo de Goiás são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MORRO AGUDO DE GOIÁS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Batata da Pá MDB 8,09% 221 2 Moacir UNIÃO 7,28% 199 3 Adriano Teixeira PL 6,92% 189 4 Cristiano Varges REPUBLICANOS 6,51% 178 5 Leusmar UNIÃO 6,04% 165 6 Tatu da Van REPUBLICANOS 5,89% 161 7 Esmar PP 4,94% 135 8 Pedro da Ambulância MDB 4,50% 123 9 Gralha PL 3,11% 85

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.