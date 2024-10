Lista dos vereadores eleitos em Gurinhém-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Gurinhém, na Paraíba, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Gurinhém. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a definição dos nove representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político da cidade começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos a cada atualização, enquanto os eleitores aguardam para saber se seus escolhidos conseguiram se eleger. A disputa acirrada reflete o engajamento da população no processo democrático e a importância dada à representação local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Gurinhém, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM GURINHÉM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Cassiano PSB 11,95% 1.101 2º Acassio Bezerra PSB 8,95% 824 3º Willson PSB 7,38% 680 4º Marcio Zacarias PSB 6,81% 627 5º Gabi de Laninho REPUBLICANOS 6,75% 622 6º Biu de Zé PSB 6,74% 621 7º Paulo Sérgio PSB 6,70% 617 8º Claudevan REPUBLICANOS 3,73% 344 9º Dênis da Padaria REPUBLICANOS 3,70% 341

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.