Lista dos vereadores eleitos em Gonçalves Dias-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Gonçalves Dias – MA, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para vereadores está em andamento, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem são os vereadores eleitos em Gonçalves Dias. A cidade, que tem acompanhado de perto a campanha eleitoral nos últimos meses, agora se prepara para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que a apuração avança, já é possível vislumbrar os prováveis eleitos. Confira abaixo a lista dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Gonçalves Dias:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Louro Queiroz UNIÃO 7,55% 865 2 Diretor PT 7,28% 834 3 Helaine Peixoto UNIÃO 7,06% 808 4 Bueno Lima PT 6,64% 760 5 Irmão Wellison PSB 6,22% 712 6 Babau MDB 6,19% 709 7 Baltazar Barros MDB 5,95% 681 8 Tayta PSB 5,83% 668 9 Fernando Feitosa PSB 5,66% 648 10 Victor Cruz PT 4,61% 528 11 Manim da Cruz MDB 4,45% 510

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos, mas pertencente a um partido ou coligação com melhor desempenho geral, acabe conquistando uma cadeira na Câmara.