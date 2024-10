Segundo debate entre candidatos à prefeitura de Curitiba acontece neste sábado

Os candidatos Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD) voltam a se encontrar neste sábado (19), dessa vez em debate promovido pela RICtv. Esse é o segundo de três encontros programados para o segundo turno das eleições de 2024 em Curitiba.

O último debate será promovido pela RPC/Rede Globo. O debate ocorre a partir das 21h na sede da emissora na capital paranaense e será transmitido pela televisão, pelo YouTube e pela rádio Jovem Pan News.

O debate em Curitiba será mediado pelo jornalista Marc Sousa. De acordo com as regras que foram aceitas pelas duas campanhas, será dividido em quatro blocos e os candidatos terão um banco de tempo em cada etapa do encontro.

Como será o debate na RICtv com os candidatos à prefeitura de Curitiba

No primeiro bloco, cada candidato terá 20 minutos para perguntas e respostas sobre temas livres. Na segunda parte, Graeml e Pimentel responderão sobre temas pré-definidos pela RICtv, com duas rodadas de 10 minutos.

O terceiro bloco volta a ser livre em relação a temas, com 10 minutos para cada candidato. No último bloco, novamente duas rodadas de 10 minutos com temas pré-definidos e mais um minuto de considerações finais cada.

Debate da Band dá pistas de como será encontro na RICtv

Na Band, o primeiro debate em Curitiba no segundo turno ficou marcado por acusações de ambos os lados e poucos momentos com propostas para a cidade. Já havia sido dessa forma no último debate do primeiro turno, na RPC.

No mesmo tom do encontro da RPC, Graeml criticou a atual gestão da prefeitura de Curitiba, liderada por Rafael Greca (PSD), classificando-a como “um governo de esquerda”. Além disso, trouxe à tona o episódio de suspeita de coação de servidores da prefeitura para doarem à campanha de seu adversário.

Por sua vez, o vice-prefeito levou para o debate as ações que o vice de Graeml, Jairo Filho (PMB), responde na Justiça e uma suposta ocultação de bens da candidata na declaração ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele ainda citou informação divulgada na imprensa local de que o plano de governo dela teria sido escrito por inteligência artificial.

Informações da Gazeta do Povo.