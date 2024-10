Prefeito eleito em Anápolis-GO nas Eleições 2024

A população anapolina foi às urnas neste domingo e escolheu seu novo líder municipal. Após uma acirrada disputa eleitoral, o resultado das eleições 2024 foi finalmente anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 58,56% dos votos válidos, Marcio Correa, do PL, foi eleito o novo prefeito de Anápolis, garantindo sua cadeira na prefeitura pelos próximos quatro anos.

A votação, que se encerrou às 17h no horário de Brasília, contou com uma participação expressiva dos eleitores. O candidato vitorioso recebeu um total de 106.263 votos, demonstrando um apoio significativo da população. A apuração dos votos ocorreu de forma rápida e transparente, com os resultados sendo divulgados pelo TSE poucas horas após o fechamento das urnas.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ANÁPOLIS

O prefeito eleito em Anápolis, Marcio Correa, expressou sua gratidão aos eleitores em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da vitória. "Estou profundamente honrado pela confiança depositada em mim pelos anapolinos. Prometo trabalhar incansavelmente para atender às expectativas e necessidades de todos os cidadãos", declarou o novo chefe do executivo municipal.

A eleição em Anápolis foi marcada por debates acalorados e propostas diversas para o futuro da cidade. Com o resultado das eleições 2024 agora definido, a expectativa dos moradores é que o novo prefeito cumpra suas promessas de campanha e trabalhe para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida na região. A posse do novo gestor está prevista para o início do próximo ano, quando oficialmente assumirá as responsabilidades à frente da prefeitura.