Resultado das Eleições em Curitiba: veja quem irá assumir a prefeitura

Curitiba vive a expectativa de quem será o novo prefeito ou prefeita para o mandato de 2025 a 2028, em substituição Rafael Greca atual chefe do executivo. Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD) foram os dois classificados para o segundo turno e após uma campanha cheia de ataques de ambos os lados, os dois estão confiantes para o resultado da apuração dos votos, que começou as 17h.

Com uma população de aproximadamente 1,9 milhão de habitantes, Curitiba tem cerca de 1,3 milhão de eleitores registrados. Apesar de acirrada, a disputa teve um alto índice de abstenção, repetindo o cenário do primeiro turno.

O novo prefeito terá muito trabalho. Além de dar continuidade às obras e projetos que já estão em andamento, eles terão que honrar o plano de governo que apresentaram no registro de suas candidaturas. Relembre aqui as principais propostas de Cristina Graeml e Eduardo Pimentel.

