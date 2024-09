Pesquisa pra Prefeitura de Curitiba tem Pimentel na ponta

Em nova pesquisa para a Prefeitura de Curitiba divulgada nesta quinta-feira (26), encomendada pelo Instituto Radar Inteligência/BandaB, o atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD) é o primeiro colocado. Pimentel cresceu 10 pontos entre uma pesquisa e outra e hoje soma 35,4% das intenções de voto. O segundo colocado é Luciano Ducci (PSB), que tem 16,4%. A pesquisa ouviu 816 pessoas, entre 21 e 23 de setembro.

Em comparação com a primeira pesquisa do mesmo instituto, Pimentel apresentou crescimento expressivo, saltando dos 25,1% para 35,4%, enquanto Ducci passou de 13,8% para 16,4%.

+ Leia mais: Novo shopping em bairro nobre de Curitiba confirma nome de lojas

Na sequência pesquisa, quem aparece na terceira colocação é o candidato Ney Leprevost (União), com 9,3%, seguido por Cristina Graeml (PMB), com 7,2%, Roberto Requião (Mobiliza), com 7%. Na 6ª posição está Luizão Goulart (Solidariedade), com 4,7%, com Maria Victória (PP) na sequência com 4,5%. Por fim, Andrea Caldas (Psol) soma 1,6% das intenções de voto, Felipe Bombardelli (PCO) tem 0,1% e Samuel de Mattos (PSTU) tem 0,1%.

Os eleitores que afirmaram não saber em quem votar ou que preferiram não opinar somam 7,8% e os que vão votar branco ou nulo somam 5,9%.

Rejeição

Segundo a pesquisa, Roberto Requião (Mobiliza) é o candidato com maior índice de rejeição. Veja a lista a seguir:

Roberto Requião 24,4%

Luciano Ducci 11,7%

Maria Victoria 9,8%

Eduardo Pimentel 8,5%

Ney Leprevost 8,1%

Professora Andrea Caldas 4,0%

Cristina Graeml 3,9%

Luizão Goulart 3,9%

Felipe Bombardelli 3,5%

Samuel de Mattos 3,1%

Nulo/branco 2,3%

Não sabe/não opinou 16,8%.

A pesquisa da Radar Inteligência entrevistou 816 pessoas (16 a 60 anos), nos dias 21, 22 e 23 de setembro. O levantamento está registrado sob o número 03407/2024 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). O grau de confiança de 95% e a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!