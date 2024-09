Ney Leprevost que instalar central de inteligência na Regional Cajuru em Curitiba

O candidato à prefeitura de Curitiba Ney Leprevost (União) visitou o bairro Cajuru nesta sexta-feira (20) e apresentou planos para a saúde, educação e segurança voltadas para essa região.

Leprevost destacou que o plano de governo prevê para a Regional Cajuru — que abrange os bairros Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba e Tarumã — a implementação de cinco Centros Municipais de Educação Infantil, uma Policlínica e um Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Conforme o candidato, as Policlínicas, por exemplo, seriam centros de saúde com médicos especialistas e acesso a exames como raio-X, mamografia, ultrassom, eletrocardiograma e endoscopia, com atendimentos agendados previamente. O objetivo é zerar a fila de espera na saúde em Curitiba, que atualmente tem mais de 200 mil pessoas aguardando por atendimento.

Leprevost também detalhou projetos voltados à segurança pública: “Vamos transformar a Guarda Municipal em Polícia da Cidade. Teremos, aqui na Regional Cajuru, uma central de inteligência com monitoramento por câmeras, reconhecimento facial e drones para identificar áreas de maior risco de criminalidade”.

Ainda sobre segurança, ele mencionou a intenção de destinar dez módulos móveis da Polícia da Cidade para atuar nos bairros da Regional.

