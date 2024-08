Eleições 2024: quais as datas do primeiro e segundo turnos?

Você sabe quais as datas do primeiro e segundo turnos desse ano? Com o fim de agosto, as eleições de 2024 começam a ficar mais próximas e é importante já marcar a data de votação, que é sempre em um domingo, no calendário. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro.

Nesse dia, 1.423.722 eleitores de Curitiba devem ir às urnas para votar nos futuros representantes da capital paranaense.

Leia também: Guia tem ficha de 450 mil candidatos de todas as cidades do Brasil

Já o segundo turno está agendado para o dia 27 de outubro. A segunda votação ocorrerá caso o candidato mais votado para o cargo de prefeito não alcance mais de 50% dos votos válidos na cidade.

Nos dias 6 e 27 de outubro, o horário de votação será das 8 horas às 17 horas, sempre tendo como referência o horário de Brasília.

