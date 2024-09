Eduardo Pimentel quer oferecer ônibus de graça a desempregados

O candidato a prefeitura de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) percorreu a CIC para ouvir trabalhadores, gestores e empresários da região nesta quarta-feira (25). Em campanha pela região, o candidato disse que, se for eleito, vai oferecer ônibus de graça para quem está desempregado e busca um trabalho.

“Trabalho é dignidade e por isso é uma das nossas prioridades. Vamos ampliar os mutirões de empregabilidade e investir em cursos profissionalizantes, com prioridade para jovens em busca do primeiro emprego, pessoas com deficiência e quem tem mais de 50 anos e está em busca de novas oportunidades profissionais”, reforçou Eduardo.

“Nosso objetivo é facilitar a entrada no mercado de trabalho ou a volta do trabalhador. Para isso, em parceria com o Senai e Senac, vamos ofertar qualificação nas áreas da metalmecânica, beleza, saúde, turismo, entre outros”, explicou o candidato.

