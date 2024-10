Eduardo Pimentel agradece votos em coletiva no TRE-PR

O atual vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) e candidato que vai disputar 2º turno dia 27 de outubro com Cristina Graeml (PMB) agradeceu os votos e respondeu jornalistas em coletiva de imprensa no TRE-PR na noite de domingo (06). Acompanhe com a Tribuna:

O atual vice-prefeito recebeu 33,51% dos votos – o que representa 313.347 votos no total. Já a candidata estreante na eleição, Cristina Graeml (PMB) ganhou 31,17% – o que representa 291.523 votos. O terceiro colocado na disputa foi Luciano Ducci (PSB), com 19,44% da preferência dos eleitores da capital paranaense.

Durante a manhã, Pimentel também conversou com a imprensa ao votar no Colégio Ângelo Trevisan, no bairro Vista Alegre. Acompanhado da família e do prefeito Rafael Greca, o candidato comentou que estava animado.

