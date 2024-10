3º nas pesquisas, Luciano Ducci se diz satisfeito com a campanha

O candidato à Prefeitura de Curitiba Luciano Ducci (PSB) votou no Colégio Sion, no Batel, por volta das 9h. Terceiro colocado na pesquisa Quaest/RPC, divulgada neste sábado, Ducci, que já foi prefeito, é o candidato da esquerda na capital paranaense e tenta chegar ao segundo turno.

“A campanha foi ótima, foi propositiva, com boas propostas para Curitiba. Expectativa muito boa, praticamente empatado entre três candidatos. Agora é só aguardar o resultado das eleições”, disse após efetuar os seus votos.

A pesquisa Quaest realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-04399/2024.