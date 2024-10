Bairro gigante de Curitiba amanhece emporcalhado de santinhos de candidatos

A cada eleição, a mesma sujeirada pela cidade! Bairro gigante de Curitiba, o Sítio Cercado amanheceu emporcalhado de santinhos jogados durante a madrugada deste domingo de eleição para prefeito e vereador. A situação desagradou eleitores.

Luzimar Damasceno disse que se impressionou com a situação no Sítio Cercado. “Acho isso uma barbaridade, não tem necessidade de fazer isso. Da outra vez não tinha tanta sujeira”, disse.

“Acho errado, a pessoa tem que saber em quem votar já. Existe uma data específica para esse tipo de divulgação. As pessoas vem aqui como se fossem comprar um voto de quem não sabe em quem votar. É complicado, fora a bagunça que fica na cidade”, disse Sandro Carneiro.

Boqueirão tem derramamento de santinhos

O colégio eleitoral localizado na Escola Professora Maria Luiza Ross, no bairro Boqueirão, em Curitiba, também, estava com derramamento de santinhos, nesta manhã. Eleitores encontraram um cenário com muito papel no chão.

Escola Professora Maria Luiza Ross amanheceu com sujeira logo cedo. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Derrame de santinhos é crime!

Segundo a Lei das Eleições 9.504/97, o derrame de material publicitário próximo aos locais de votação pode ensejar apuração na esfera criminal e multa, que varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil, isso porque a lei considera crime a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia da eleição, com pena que pode variar de seis meses a um ano de prisão.

