Candidato pelo Partido Verde, Professor Mocellin, afirmou que, se eleito, pretende inovar Curitiba, para que a cidade volte a ser vista como referência. Segundo ele, o atual sistema de administração da cidade está esgotado e precisa de uma renovação. O candidato participou do quadro Candidato em 20 minutos, promovido pela Tribuna com os candidatos à prefeitura de Curitiba.

publicidade

“Curitiba foi vista já como cidade modelo, tivemos avanços significativos a partir dos anos 70, principalmente no transporte coletivo, parques. Mas acredito que esse modelo esta esgotado, é preciso inovar”, disse em entrevista à Tribuna.

>>>Tudo sobre os candidatos no Guia de Candidatos da Tribuna

Para o candidato, Curitiba deve priorizar o transporte coletivo, ciclovias e investir na despoluição dos rios. “Despoluir rios talvez não seja uma plataforma que dê votos. As pessoas acham que isso não tem importância, mas a água será o grande bem do futuro. Curitiba vive uma crise de água sem precedentes. As gerações futuras vão pagar muito caro pela nossa incúria, digamos assim, do tratamento da questão ambiental”, disse.

+Leia mais! Tudo sobre as eleições 2020!

Candidato em 20 minutos

publicidade

Todos os candidatos à prefeitura de Curitiba foram convidados para participar da conversa. As entrevistas são de 20 minutos, gravadas e serão publicadas na íntegra, sem cortes. O candidato Zé Boni (PTC) foi convidado pela reportagem da Tribuna, mas não participou por questões de agenda.

Confira também

*Fim da Urbs e utilização de servidores em obras. Professora Samara (PSTU) em 20 minutos

*Tarifa zero no transporte e gestão para as pessoas. Letícia Lanz em 20 minutos

*’República de Curitiba’ e o trato com o governo federal. Paulo Opuszka em 20 minutos

*Terceirização contra filas e passagem mais barata. Carol Arns em 20 minutos

*IPTU Verde e urbanismo com ciência. Eloy Casagrande em 20 minutos

*Hidroxicloroquina contra covid-19 e alinhamento com Bolsonaro. Marisa Lobo em 20 minutos

*IPTU congelado e revisão no desarmamento da GM. Camila Lanes em 20 minutos

“Precisamos de educação para o trânsito, fiscalização e punição”. Christiane Yared em 20 minutos