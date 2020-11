Candidata pelo Podemos, Carol Arns prometeu uma nova política para Curitiba, com articulação capaz de transformar a capital em uma cidade inteligente. “Tenho uma habilidade social no meu DNA”, disse a candidata ao quadro Candidato em 20 minutos, promovido pela Tribuna.

Sobre a saúde pública de Curitiba a candidata afirmou que pretende terceirizar serviços nas Unidades Básicas de Saúde, evitando assim filas. “Vou terceirizar o serviço da UPA. Não vim pra brincar, vim para mostrar a gestão que queremos fazer. Terceirização adequada, lícita com foco na urgência e emergência. Só assim faremos com que as pessoas esperem menos tempo pelo atendimento”, disse.

Sobre a tarifa do transporte coletivo, que atualmente custa R$ 4,50, a candidata Carol Arns falou que tem estudos para redução do preço cobrado pelo transporte coletivo em Curitiba. “Essa vai ser uma prioridade no nosso governo. Estudamos e é possível baixar”, garantiu.

Candidato em 20 minutos

Todos os candidatos à prefeitura de Curitiba foram convidados para participar da conversa. As entrevistas são de 20 minutos, gravadas e serão publicadas na íntegra, sem cortes.

