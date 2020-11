Com 33,83% das intenções de voto, o candidato Sérgio Pinheiro (DEM) lidera a corrida pela prefeitura de Colombo, região Metropolitana de Curitiba, segundo pesquisa do Instituto Paranaense de Pesquisa, Estratégica e Consultoria (IPPEC). A pesquisa, realizada entre os dias 9 e 10 de Novembro, aponta ainda Helder Lazarotto (PSD) na segunda colocação, com 22,37% das intenções, seguido por Thiago de Jesus (MDB), com 10,33%.

Foram realizadas 600 entrevistas e a pesquisa tem margem de erro de 4% para mais ou para menos. A atual prefeita, Bete Pavin (PSDB), está em seu segundo mandato seguido, por isso não tenta a reeleição. O líder da pesquisa, Sérgio Pinheiro, é o atual vice-prefeito e apoiado por Bete.

Confira o resultado completo da pesquisa para Colombo:

SERGIO PINHEIRO (DEM): 33,83%

HELDER LAZAROTTO (PSD): 22,67%

THIAGO DE JESUS (MDB): 10,33%

JOEL CORDEIRO (PODE): 3,50%

ALINE NEVES (PSOL): 1,17%

ALTAIR CAITANO (PT): 0,50%



Branco/nulo 14,33%

Não sabe/não quis responder 13,67%

Confira os índices de rejeição, segundo a pesquisa:

SERGIO PINHEIRO: 14,33%

HELDER LAZAROTTO: 12,17%

JOEL CORDEIRO: 11,67%

THIAGO DE JESUS: 6,33%

ALINE NEVES: 6,17%

ALTAIR CAITANO: 3,67%

Não sabe/não quis responder: 45,67%



O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi contratada por Editora Karina LTDA e está registrada sob o número PR-02905/2020. Foram ouvidas 600 pessoas, entre os dias 9 e 10 de novembro. A margem de erro é de 4%.