Candidato pela Rede, Eloy Casagrande prometeu uma gestão técnica na prefeitura de Curitiba, com propostas para uma política sustentável que engloba gestão inteligente do meio ambiente e infraestrutura, com portas abertas para especialistas em diversas áreas. “Curitiba é uma cidade universitária, com vários professores especialistas em programas de gestão urbana que poderiam contribuir muito para os programas da cidade. E a gente não vê isso acontecer”, disse o candidato ao quadro Candidato em 20 minutos, promovido pela Tribuna.

publicidade

>>>Tudo sobre os candidatos no Guia de candidatos da Tribuna

Sobre o problema da estiagem que ocasiona a falta d’água e os rodízios no abastecimento de Curitiba e região, o candidato afirmou que já estava “evidente nos dados científicos que isso iria acontecer” e que a cidade não se preparou para as mudanças climáticas, como o aquecimento global. “Isso vai se tornar corriqueiro. Precisamos preparar Curitiba para uma economia verde, que é incentivar tecnologias, os materiais, o modo de gestão, o modo de urbanização, a questão do transporte menos poluente e ter uma cidade com maior drenagem”, defendeu.

+Leia mais! Nariz de palhaço e cobranças. Candidatos fazem 3.º debate informal em Curitiba

Eloy Casagrande também prometeu o incentivo ao “IPTU Verde”. Segundo ele, o Imposto Predial e Territorial Urbano teria desconto para o proprietário do imóvel que tiver, por exemplo, sistema de coleta de água da chuva, sistema de energia solar instalados em casa. “Tem em mais de 50 cidades no Brasil […]. Você dá uma possibilidade da pessoa ter um desconto no seu IPTU, à medida que ela vai colocando essas tecnologias. Isso não representa muito em perda para o município”, prometeu.

publicidade

>>>Confira todas as propostas de Eloy Casagrande no Guia dos Candidatos

Candidato em 20 minutos

Todos os candidatos à prefeitura de Curitiba foram convidados para participar da conversa. As entrevistas são de 20 minutos, gravadas e serão publicadas na íntegra, sem cortes. O candidato Zé Boni (PTC) foi convidado pela reportagem da Tribuna, mas negou o convite por questões de agenda.

Confira também

*Fim da Urbs e utilização de servidores em obras. Professora Samara (PSTU) em 20 minutos

*Tarifa zero no transporte e gestão para as pessoas. Letícia Lanz em 20 minutos

*Terceirização contra filas e passagem mais barata. Carol Arns em 20 minutos

*’República de Curitiba’ e o trato com o governo federal. Paulo Opuszka em 20 minutos