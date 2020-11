O aplicativo Pardal, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para facilitar as denúncias de propaganda política irregular, já recebeu 3.828 registros em todo o Paraná, referentes às Eleições 2020. Curitiba é a cidade com mais registros, 558, seguida por Araucária, que tem 295, e Maringá, com 240.

O aplicativo para celular é gratuito e, através dele, o cidadão pode enviar fotografias e vídeos de irregularidades cometidas nas campanhas dos candidatos, como propagandas em outdoors ou materiais de divulgação dispostos em prédios públicos. Além da foto, o denunciante também precisa enviar um pequeno relatório, demonstrando qual a situação, que deve ser apurada.

Essa tecnologia, no entanto, não pode ser utilizada quando a irregularidade é cometida online. Neste caso, as denúncias devem ser feitas diretamente ao Ministério Público Eleitoral de cada estado.