O diretor do Instituto Opinião, Nilton Tristão, projeta que as eleições de 2020 terão a maior taxa de abstenção já registrada desde a redemocratização em pleitos municipais.

>>>Tudo sobre os candidatos no Guia dos Candidatos da Tribuna

Segundo ele, o aumento no número de votos brancos, nulos e, também, do não comparecimento às urnas deve ser fruto de uma conjunção de fatores. Além da pandemia da covid-19, que pode amedrontar muitos eleitores, a conjuntura é de cidadãos desiludidos com a política, que não se entusiasmam com os candidatos na disputa.

+Leia mais! Máscara com número do candidato é crime de boca de urna? Entenda!

Nas últimas eleições municipais, a abstenção já vem crescendo, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Instituto Opinião realiza pesquisas quantitativas e qualitativas nas eleições. As informações são da coluna da jornalista Maria Cristina Fernandes, do jornal Valor Econômico.