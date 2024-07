Você sabe quando deve fazer manutenção do alinhamento de suspensão do seu carro?

De tempos em tempos, é fundamental fazer o alinhamento da suspensão do seu veículo. Ao procurar uma empresa especializada para corrigir os ângulos das rodas, sempre conforme as especificações do fabricante do seu carro ou caminhão, você aumenta a segurança, melhora a dirigibilidade e ainda economiza combustível.

Conheça mais detalhes sobre este serviço, bem como quando e onde deve buscá-lo.

Por que alinhar a suspensão do veículo é importante?

Quando as rodas do seu veículo estão alinhadas ao chão e paralelas entre si, o volante fica centrado e os pneus tocam o solo de maneira uniforme. Isso ajuda a evitar desgastes excessivos e irregulares de amortecedores, molas e pneus. Além disso, você passa a economizar combustível, já que o motor volta a funcionar de forma mais eficiente, e ainda diminui as chances de acidentes, devido ao ganho de estabilidade e previsibilidade ao dirigir.

De forma geral, o alinhamento adequado da suspensão do seu carro ou caminhão ajuda também a promover uma vida útil mais longa para seu veículo. Com menos desgastes na direção e transmissão, você precisa de menos manutenções e consertos repentinos.

Atente aos seguintes fatores, que podem indicar que chegou a hora de alinhar a suspensão do seu carro ou caminhão.

Quando alinhar a suspensão do veículo

Em geral, é recomendado alinhar a suspensão de veículos depois de 10.000 km rodados desde a última revisão. Mas também há outras situações que deixam claro que essa hora chegou. Também ligue o alerta caso você:

Sinta que o veículo ou o volante estejam puxando para algum lado;

Perceba um pneu mais desgastado que os outros;

Ouça sons diferentes ao dirigir;

Tenha batido em um meio-fio ou passado por um buraco, ou, ainda;

Tenha trocado pneus, partes da suspensão ou direção do veículo.

Com essas informações em mente, saiba agora como escolher uma empresa para alinhar a suspensão do seu carro ou caminhão de forma segura e inteligente.

Procure uma empresa que seja referência em alinhamento de suspensão

Ao procurar empresas para orçar a manutenção do alinhamento de suspensão do seu veículo, você deve se certificar que ela tem ampla experiência na área, profissionais capacitados e em constante treinamento, e utilizam equipamentos de última geração.

Você também pode consultar pessoas que demandaram o serviço recentemente atrás de indicações. Além disso, é importante prestar atenção se o orçamento que você recebeu é claro e descreve o que será feito, de preferência com peças de marcas confiáveis, bem estabelecidas pela qualidade e confiabilidade.

E se estiver procurando tudo isso, a Tornearia Boiko é a solução ideal para você.

A Tornearia Boiko é referência em manutenção de suspensão de automóveis e caminhões desde 1953

A Tornearia Boiko consolidou sua reputação ao longo de mais de 70 anos de atuação no mercado.

Especializada em gabarito e manutenção de suspensões de automóveis e caminhões, a empresa é referência devido aos bons serviços, profissionais capacitados e em constante treinamento e sistema de diagnóstico computadorizado por Scanner, além de balanceadora de rodas e aparelho de geometria e alinhamento. Confira os principais serviços disponibilizados pela Tornearia Boiko, sempre com variado estoque de peças novas e genuínas de veículos nacionais e importados:

Alinhamento e recondicionamento de eixo traseiro, agregado, balança, montante, semieixo, viga e carcaça do diferencial;

Geometria e balanceamento;

Retífica de disco e tambor de freio e volante de motor;

Eixo traseiro de Peugeot 206/207, recondicionado e a base de troca.

A Tornearia Boiko conta, ainda, com garantia em todos os serviços e autorização de seguradoras, concessionárias e demais empresas credenciadas.

Entre em contato e solicite seu orçamento com a Tornearia Boiko para dirigir melhor e com mais segurança.

Tornearia Boiko

Rod. Curitiba – Ponta Grossa Br-277, 935 – Mossunguê, KM 01, Curitiba – PR.

41 3279-1500.