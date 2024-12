Você sabe qual a importância e como manter o alinhamento da suspensão do seu veículo em dia?

Muitos motoristas não sabem, mas o sistema de suspensão é um dos principais itens de segurança do veículo. É ele que absorve e dissipa os impactos com o solo sem causar danos ao carro. Manter atualizado o alinhamento da suspensão do seu veículo é essencial para garantir a segurança e tranquilidade ao dirigir.

Saiba mais sobre esse serviço, e também quando e onde deve buscá-lo.

Quais as vantagens em se manter o alinhamento da suspensão em dia?

O alinhamento é um serviço preventivo de manutenção e evita diversos danos. Para isso, é necessário ser realizado de tempos em tempos, selecionando uma empresa que trabalhe com precisão e equipamentos modernos, garantindo que o problema seja identificado de maneira correta.

Se você perceber muitas oscilações ao passar em buracos ou lombadas, ruídos ou o vazamento dos amortecedores, procure uma empresa especializada para avaliar os ajustes necessários.

O alinhamento ajusta as rodas do veículo conforme as instruções do

fabricante, no ângulo correto para ficarem alinhadas ao chão e paralelas entre si. Dessa forma, o volante fica centrado e os pneus tocam o solo de maneira

uniforme. Isso possibilita evitar desgastes excessivos e irregulares de amortecedores, molas e pneus.

Outros problemas identificados pelo motorista que podem ser resolvidos com o alinhamento são: pneus com desgaste desigual, perda de estabilidade, direção puxando mais para um lado e volante torto.

Como encontrar a empresa ideal para fazer o alinhamento do seu veículo

Com tantas opções no mercado, indicações de conhecidos e avaliações na internet, encontrar uma empresa para confiar seu veículo, pode não ser uma escolha

simples. Afinal, estamos falando diretamente da sua segurança e da segurança daqueles que também utilizam o veículo.

Procure uma empresa especializada e certificada, que seja preocupada em manter a segurança do veículo e dos seus ocupantes, melhorar o manuseio do carro e aumentar a vida útil dos pneus e do conjunto de suspensão.

Onde realizar o alinhamento?

A Tornearia Boiko é especializada no ramo de gabarito em suspensão de

automóveis, atuando desde 1953, onde ao longo de sua história consolidou uma reputação de respeito e posição de referência no mercado.

Sendo uma empresa certificada quanto à avaliação técnica de alinhamento para componentes de suspensão de veículos e caminhões e também credenciada pelas principais seguradoras.

A Tornearia Boiko conta com profissionais capacitados e em constante treinamento e qualificação, dispondo de maquinário de última geração e sistema de diagnóstico computadorizado.

Confira outros benefícios oferecidos pela Tornearia Boiko:

Gabarito e alinhamento em suspensões automotivas, linha leve e pesada;

Eixo traseiro de Peugeot 206/207, a base de troca;

Suspensão de veículos nacionais e importados;

Estoque amplo e completo com peças novas e genuínas;

Retifica de disco de freio, tambor de freio e volante de motor.

Embuchamento de pinça de freio.

Recondicionamento de peças de suspensão.

Agregado, eixo traseiro, manga de eixo, montante.

Tornearia Boiko, desde 1953 referência em alinhamento automotivo

Entre em contato e solicite seu orçamento com a Tornearia Boiko para dirigir mais tranquilo.

Tornearia Boiko

Rod. Curitiba – Ponta Grossa Br-277, 935 – Mossunguê, KM 01, Curitiba – PR. Ou pelo telefone (41) 3279-1500.