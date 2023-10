Senai e Sinduscon-PR realizam mutirão com objetivo de cadastrar currículos de trabalhadores interessados em novas oportunidades para o setor da construção

Para as pessoas interessadas em conquistar uma nova colocação no mercado de trabalho, incluindo também o setor da Construção Civil, o Senai Paraná e o Sinduscon-PR promovem a 2ª edição do “Emprega Senai da Construção”.

Focado na geração de emprego e qualificação profissional, o evento acontece no dia 25/10, das 9h às 16h, na quadra do Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania Carmo/Boqueirão.

A ação tem como objetivo conectar trabalhadores, empresas e indústrias do setor da construção, por meio de cadastro de currículo e ofertas de vagas de emprego disponíveis na plataforma do Emprega Senai.

Segundo levantamento realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), até o final de 2023 a indústria da construção deve gerar aproximadamente 1000 vagas de emprego formal, com carteira assinada e todos os benefícios.

Van do Emprega Senai estará à disposição para cadastrar currículos de trabalhadores interessados em novas oportunidades de emprego | Foto: Valterci Santos

Cursos gratuitos para qualificação profissional

Além de vagas de emprego, o “Emprega Senai da Construção” também vai oferecer vagas gratuitas para cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional.

Segundo projeções do Observatório Nacional da Indústria (ONI), 585 mil pessoas que já atuam no setor da construção vão precisar se atualizar. As profissões que mais serão impactadas pelas tendências tecnológicas e organizacionais são: mestre de obras, desenhista técnico de edificações, tecnólogo em controle de obras e técnico em edificações. Contudo, até mesmo armadores de ferro, gesseiros e pedreiros de alvenaria precisarão se adaptar.

O mutirão “Emprega Senai da Construção” é gratuito e aberto ao público em geral, principalmente trabalhadores interessados em cadastrar currículo para novas oportunidades de emprego no setor da construção.

Serviço:

“Emprega Senai da Construção”

Cadastramento de currículos para vagas de emprego no setor da construção

Data: 25/10

Horário: 9h às 16h

Local: Quadra do Centro de Esporte e Lazer Rua da Cidadania Carmo/Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430, Boqueirão – Pç. N. Sra. do Carmo)