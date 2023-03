No Paraná, estado com o 4º maior PIB Industrial do País, a demanda por profissionais de nível técnico será superior a 120 mil trabalhadores até 2025

O Brasil possui pouco mais de 569 mil estabelecimentos com vínculos de trabalho ligados à indústria e setor da construção, segundo dados da RAIS 2021 e o Paraná representa quase 10% desse total, com pouco mais de 53 mil estabelecimentos. Mais do que um importante criador de oportunidades de trabalho, a indústria é responsável pela geração de riquezas. O setor responde por 26% do PIB paranaense – a soma de tudo o que é produzido no Estado. E não é só isso: o PIB Industrial do Paraná equivale a R$ 105,8 bilhões, sendo o quarto maior do país, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Segundo o estudo “Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025”, publicado em maio passado pelo Observatório Nacional da Indústria, hub de dados do Sistema Indústria, no Paraná a demanda por profissionais com formação de nível técnico será superior a 120 mil trabalhadores até 2025. Somente este ano (2023), o Brasil vai precisar formar mais de 77 mil técnicos industriais para atuar nas oportunidades de base industrial pelo país.

Logística e transporte, metalmecânica e transversais, que incluem técnicos de apoio a pesquisa, seguranças do trabalho, desenhistas técnicos, entre outros profissionais com atuação em diversos setores da economia, são as áreas que mais vão demandar trabalhadores em ocupações industriais de nível técnico neste ano.

Os cursos técnicos têm duração média de um ano e meio a dois anos, e o pré-requisito é o aluno estar cursando ou já ter concluído o ensino médio.

Senai é referência em formação para a indústria

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é a principal instituição formadora em ocupações industriais no país e é referência em preparar profissionais para o exercício de uma profissão por meio de uma metodologia de ensino bastante prática e voltada para o mercado de trabalho.

No Paraná, Técnicos de controle da produção, Técnicos de planejamento e controle de produção, Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações, Técnicos em eletrônica e Montadores de veículos automotores (linha de montagem) estão entre as ocupações que mais vão demandar profissionais nos próximos dois anos.

Em Curitiba, por exemplo, os Top 3 setores que mais empregam trabalhadores estão relacionados à indústria construção civil, veículos automotores e motocicletas e alimentícia, segundo o estudo “Cenário de Mercado Indústria PR”, produzido em novembro passado pela equipe de Inteligência de Mercado do Sistema Fiep.

Unidades do Senai Paraná estão com matrículas abertas para Cursos Técnicos Crédito: Gelson Bampi

Cursos Técnicos com Matrículas Abertas

Se você ficou interessado(a), saiba que o Senai Paraná está com matrículas abertas para Cursos Técnicos em diversas áreas.

Em Curitiba, o Senai está organizado em cinco unidades: Boqueirão, Campus da Indústria, Celso Charuri, CIC e Portão. Para informações sobre cursos e turmas, procure a unidade mais próxima de você e venha construir uma carreira de sucesso com a indústria do nosso estado.

Unidades Senai Paraná em Curitiba

Senai Boqueirão

(41) 3271-8947 | (41) 99685-9047

Endereço: Rua Dr. Heleno da Silveira, 343, Boqueirão

Senai Campus da Indústria

Av. Comendador Franco, 1.341, Jardim Botânico

Senai Celso Charuri

(41) 3271-9946 | (41) 98729-5409

Endereço: Rua Paula Gomes, 270 | Edifício Dr. Celso Charuri | São Francisco

Senai CIC

41 | 3271-7100 | Central de Matrículas: 41 | 3271-7114 ou 7115

Endereço: Rua Senador Accioly Filho, 298, Cidade Industrial

Senai Portão

(41) 3271-8450

Endereço: Rua Padre Leonardo Nunes, 180, Portão