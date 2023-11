Mutirão com foco no setor da Construção já recebeu mais de 500 currículos de trabalhadores interessados em novas oportunidades de emprego

Para quem está interessado em terminar o ano com uma nova oportunidade de trabalho, o Senai Paraná e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR) realizam a 3ª edição do Emprega Senai da Construção.

A iniciativa, que acontece no dia 22 de novembro, das 9h às 16h, na Rua da Cidadania Boa Vista, em Curitiba, tem como objetivo receber e cadastrar o currículo de pessoas, com ou sem experiência, interessadas em trabalhar no setor da Construção.

Segundo dados do Sinduscon-PR, até o final de 2023 a indústria da construção deve gerar aproximadamente 1000 vagas de emprego formal, com carteira assinada e todos os benefícios.

Nas duas últimas edições do Emprega Senai da Construção, realizadas em setembro e outubro deste ano nas regionais CIC e Boqueirão, respectivamente, mais de 500 currículos já foram recebidos e repassados ao Sinduscon-PR para encaminhamento às construtoras e indústrias/empresas ligadas ao setor.

Os trabalhadores interessados podem ainda aproveitar a oportunidade para cadastrar o currículo diretamente na plataforma do Emprega Senai, consultando todas as vagas disponíveis. Além de vagas voltadas ao setor da construção, a plataforma do Emprega Senai contempla ainda diversas oportunidades de estágio e emprego cadastradas por indústrias e empresas parceiras de todos os portes, segmentos e setores no estado do Paraná.

Para a 3ª edição do Emprega Senai da Construção o Senai Paraná ainda vai coletar os dados de pessoas interessadas em cursos gratuitos de aperfeiçoamento e qualificação profissional com foco no setor da construção, para turmas com início em 2024.

SERVIÇO:

3ª edição do Emprega Senai da Construção

Data: 22/11/2023

Horário: 9h às 16h

Local: Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná, 3600, Bacacheri)