Técnico em Desenvolvimento de Sistema ganha papel de destaque no setor de TIC

Em 2021, a produção mundial de TI apresentou crescimento de 11%. Somente o Brasil apresentou crescimento de 17,4%, atingindo US$ 46,2 bilhões investidos, considerando os mercados de software, serviços, hardware e também as exportações do segmento. As informações são do relatório “Estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2022”, elaborado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), em parceria com a International Data Corporation (IDC).

Os números colocaram o país na 10ª posição no ranking mundial de investimentos em tecnologia, encabeçado por Estados Unidos, China e Japão nas três primeiras posições, respectivamente. Já em relação ao mercado latino-americano de TI, com US$ 115.3 bilhões em investimentos, considerando os mercados de hardware, software serviços, o Brasil figura na 1ª posição do ranking, com 44% dos investimentos em tecnologia para essa região do globo, à frente de países como México, Colômbia, Argentina e Peru, respectivamente.

O estudo revelou ainda que das cerca de 29 mil empresas dedicadas ao desenvolvimento e produção de software, distribuição e prestação de serviços no mercado nacional, 67,7% têm como atividade principal o desenvolvimento e produção de software ou prestação de serviços.

Em relação ao mercado de usuários dos serviços prestados, praticamente 52% é composto por empresas dos setores de finanças, serviços e Telecom, seguidos por indústria e comércio, governo, agroindústria e outros.

A publicação revelou ainda que a vertical da Indústria apresentou o maior aumento nos investimentos em TI no ano de 2021, com crescimento de 13% na participação.

Na Região Sul, o Paraná é o 1º colocado no mercado de software

Se o Brasil como um todo começa a ganhar posição de destaque, a Região Sul do país não foge dessa tendência. O estudo apontou que na evolução da distribuição regional do mercado brasileiro de TI, a Região Sul é a 2ª colocada no ranking, com 13,6% de participação, atrás apenas da região Sudoeste (62,6%) e à frente de Centro-Sul (11,4%), Nordeste (8,9%) e Norte (3,3%).

Nesse recorte, o Paraná é o 1º da Região Sul no mercado de software (6,32%), seguido por Rio Grande do Sul (5,11%) e Santa Catarina (2,33%), e o 2º no mercado de serviços (5,28%), à frente de Santa Catarina (3,10%) e apenas 0,20 pontos percentuais atrás do Rio Grande do Sul (5,48%).

“Faz anos que a TI vem se destacando como um setor chave para o sucesso das organizações em um ambiente extremamente competitivo e de âmbito mundial; as áreas que estão impulsionando o setor de TI estão relacionadas ao Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Segurança da Informação”, explica Cleverson Calegari, supervisor da área de educação em Tecnologia da Informação (TI) na unidade Campus da Indústria do Senai Paraná.

O estudo apontou ainda que, para 40% das empresas consultadas pela IDC no Brasil, a falta de especialistas em suas equipes é um fator crítico. De acordo com a publicação, as dificuldades para atração e retenção de profissionais farão com que 76% das empresas de médio e grande porte busquem serviços especializados e um dos principais desafios dos gestores de TI será ajustar as práticas de segurança para abranger os ambientes de nuvem.

Além disso, a agilidade e a experiência do cliente continuarão sendo temas centrais nas discussões da área, estimulando a busca por iniciativa e soluções com foco na modernização de processos e aplicações.

É aí que entra a figura do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Além de poder atuar de maneira autônoma, esse profissional ainda encontra oportunidades em empresas especializadas em desenvolvimento de sistemas e nos departamentos de TI de indústrias de todos os portes e segmentos.

“A demanda por esses profissionais tende a crescer ainda mais nos próximos anos e, por se tratar de uma demanda global, isso possibilita aos profissionais formados aqui que trabalharem de maneira remota para empresa locais e/ou do exterior, assim como serem absorvidos pelo mercado internacional”, explica Calegari.

Em relação à remuneração, de acordo com informações publicada no site Vagas.com, a média salarial para Desenvolvedor de Sistemas no Brasil é de R$ 37.356,00 por ano, podendo chegar a R$ 57.049,00 ao ano, para os profissionais mais experientes.

Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Segurança da Informação estão entre as áreas que mais impulsionam o crescimento do mercado de TI não apenas no Brasil mas no mundo. Crédito: Banco de Imagens.

Se você ficou interessado(a) e gostaria de fazer parte desse que é um dos setores mais produtivos da atualidade, trabalhando com banco de dados, criação, implantação, modelagem e manutenção de sistemas e programas computacionais, além da programação de aplicativos, dominando o desenvolvimento de soluções integradas utilizando Internet das Coisas, Sistemas Embarcados para Indústria 4.0 e Computação em Nuvem, saiba que as unidades do Senai Paraná em Curitiba estão com inscrições abertas para o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

“Atualmente o mercado tem demandado por profissionais de desenvolvimento de sistemas com uma intensidade muito maior do que as instituições de ensino conseguem formar; por esse motivo, o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas oferecido pelo Senai Paraná tem um papel fundamental neste mercado, colocando profissionais extremamente capacitados em um período relativamente curto de tempo”, acrescenta o supervisor da área de educação em Tecnologia da Informação (TI) na unidade Campus da Indústria do Senai Paraná.

Pesquisa atesta alta empregabilidade por alunos do Senai

Em termos de reconhecimento e empregabilidade, a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2019/2021, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), revelou que em cada dez alunos formados pela instituição, sete estão empregados. Em 2020, uma pesquisa encomendada pelo Sistema Fiep à FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e executada pela Paraná Pesquisas revelou que 62% dos alunos matriculados no Senai Paraná consegue um emprego em até 6 meses. Além disso, têm 50% mais chances de trabalho com carteira assinada e as oportunidades de promoção também são maiores: 34%. Afinal, além de ser referência em formação profissional para a indústria, a instituição é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina.

“Decidi fazer o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas no Senai Paraná pelo conteúdo, pois apresenta muita aderência com a indústria e com o mercado, além de possibilitar muitas oportunidades para aqueles que se destacam na área”, comenta Nicolas Marques dos Santos, aluno na unidade Campus da Indústria e estágio de Programação Full-Stack Web em uma empresa de desenvolvimentos de Software com programação para web, desktops, android, IoT. “Os profissionais que trabalham no Senai são excelentes. Iniciei o Curso Técnico sem muito conhecimento e já estou preparado para o mercado, com conhecimento suficiente para me manter na área de programação e saber como me portar nas organizações”, acrescenta.

Para ajudar nessa formação profissional, além do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (Bilíngue), as unidades do Senai Paraná Curitiba do estado estão com inscrições abertas para muitos outros cursos, como: Técnico em Administração, Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Edificações, Técnico em Vestuário, Técnico em Modelagem do Vestuário, Técnico em Mecânica, Técnico em Biotecnologia, Técnico em Química, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecatrônica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Logística, Técnico em Alimentos e Técnico em Qualidade, conforme Edital e oferta específica em cada unidade.

As aulas iniciam no dia 13 de fevereiro de 2023 e a matrícula pode ser feitas até essa data na secretaria da unidade Senai mais próxima.

Confira abaixo a lista de unidades do Senai Paraná em Curitiba e venha fazer um curso técnico com a gente!

