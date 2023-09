A urologia dedica-se ao diagnóstico e cuidados de problemas de saúde relacionados ao trato urinário de homens e mulheres.

Como está a saúde do seu trato urinário? Se você não consegue responder essa pergunta, está na hora de procurar um especialista em urologia para prevenir ou tratar possíveis problemas, que podem ser desde uma infecção urinária, até uma doença sexualmente transmissível.

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a urologia não é uma área exclusiva da saúde masculina, mas também se dedica ao diagnóstico e cuidados de enfermidades relacionadas ao trato urinário das mulheres.

O que é trato urinário?

Formado pelos rins, bexiga, uretra e ureteres, o trato urinário é o sistema que produz, armazena e elimina a urina do nosso corpo. Ele atua dia e noite filtrando e eliminando as impurezas encontradas no sangue.

Dentre as principais doenças ou problemas de saúde mais comuns no trato urinário podemos destacar: infecção urinária, nefrite, incontinência urinária, ardência ao urinar, cistite (sobretudo nas mulheres), urina com sangramento, pedra no rim, câncer de próstata e retenção urinária.

O que é a urologia?

A urologia é a especialidade que estuda e trata das doenças relacionadas ao trato urinário de mulheres e homens. Além disso, no caso de pacientes masculinos, os cuidados também são relativos ao trato da próstata, pênis e bolsa escrotal.

Para atuar como urologista, o médico precisa especializar-se na área e em cirurgia geral. Dentro da urologia ainda há subespecialidades, como a andrologia, litíase, uroginecologia e uropediatria.

Quando procurar um urologista?

Se você deseja prevenir-se e evitar problemas no trato urinário, inclua o urologista nas consultas de rotina.

Quando a mulher deve procurar o urologista?

Se você sente dor ao urinar, está na hora de procurar um especialista em urologia | Imagem: Shutterstock

Sempre que apresentar desconforto ao urinar, gotejamento, redução do fluxo urinário, incontinência, presença de sangue na urina, dentre outros sintomas relacionados à irregularidade da micção, a mulher deve procurar um especialista em urologia.

Doenças que afetam o trato urinário feminino: incontinência urinária (a mulher urina de forma involuntária, quando espirra ou tosse, por exemplo), infecção urinária, pedra nos rins, cistite intersticial (inflamação da bexiga, podendo ser a evolução de uma infecção) e bexiga hiperativa (vontade constante de urinar).

Quando o homem deve procurar o urologista?

Além de cuidar do trato urinário masculino, a urologia também é responsável pelo sistema reprodutor dos homens, ou seja, próstata, pênis, testículos, vesículas seminais, ducto deferente e epidídimos.

É por esse cuidado a mais com a saúde deles que muitas pessoas acham que o urologista é médico de homem. Em relação às doenças mais comuns, responsáveis por levá-los ao consultório temos:

Disfunção erétil, que é a incapacidade de manter a ereção;

Câncer de próstata, um dos mais comuns entre os homens;

Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP), que é o crescimento benigno da glândula, pressionando o canal uretral.

Dicas para cuidar da saúde do trato urinário

Além de consultas de rotina e realização de exames preventivos, conforme solicitação do médico urologista, algumas atitudes no dia a dia contribuem para prevenir problemas e cuidar do trato urinário.

Evite excesso de sal e o consumo de alimentos com alto índice de sódio;

Evite o consumo excessivo de refrigerantes e sucos artificiais;

Beba de dois a três litros de água por dia;

Não segure a urina por muito tempo;

Sempre vá ao banheiro após uma relação sexual;

Combata a obesidade (se for o caso);

Evite fumar.

Agende uma consulta com um especialista em urologia

Agora que você já conheça a importância e funções básicas da urologia, está na hora de agendar sua consulta para prevenir doenças e cuidar da saúde do seu trato urinário. A Santa Casa de Curitiba é referência nesta especialidade médica.

No Centro Médico da Santa Casa, uma unidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, há diversas especialidades que envolvem desde procedimentos de rotina com um clínico geral, até consultas com urologista, geriatra, cardiologista, ginecologista, oncologista, dermatologista, dentre outras.

Além disso, na unidade também são realizados procedimentos mais complexos, como cirurgia bariátrica, cardíaca, torácica, do aparelho digestivo e neurológica. O atendimento pode ser particular ou via planos de saúde.

A Santa Casa oferece ainda serviços de nutrição, enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia e educação física como complemento a todos os tratamentos de saúde realizados, além de exames de prevenção como ultrassonografia, Doppler, colonoscopia, endoscopia e tomografia.

Clique aqui e agende sua consulta com o urologista na Santa Casa de Curitiba.